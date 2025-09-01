Jannik Sinner contro Alexander Bublik oggi lunedì 1 settembre nel match degli ottavi di finale degli US Open 2025 . L'azzurro, numero 1 del mondo, in diretta tv e streaming affronta il kazako per un posto nei quarti di finale dell'ultimo Slam dell'anno. La sfida apre il programma serale sul campo dell'Arthur Ashe Stadium alle 19 ora americana, l'1 della notte italiana tra lunedì 1 e martedì 2 settembre.

I precedenti

Sinner e Bublik si sono affrontati 6 volte in carriera. L'azzurro conduce 4-2 nei precedenti. Sinner si è imposto nelle due sfide giocate sul cemento, a Dubai e a Miami nel 2021. Quest'anno, due faccia a faccia. Il numero 1 del mondo ha dominato i quarti di finale sulla terra rossa del Roland Garros, lasciando solo 6 game all'avversario. Bublik si è imposto sull'erba tedesca di Halle in 3 set, avviandosi poi a vincere il torneo. Il kazako aveva centrato l'altra vittoria sempre ad Halle, nel 2023, approfittando del ritiro di Sinner nei quarti di finale.

Bublik finora non ha mai ceduto il servizio nel torneo: 55 game, nemmeno un break incassato. "E' incredibile? Sì, lo è. Non ho nessuna spiegazione. Ma la prossima partita è contro Jannik, quindi perderò il servizio un paio di volte probabilmente", ha detto il kazako dopo la vittoria contro l'americano Tommy Paul.

Sinner-Bublik in tv

Sinner-Bublik, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis dall'1 di notte, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.