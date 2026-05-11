Il supercoach australiano ha parlato dagli Internazionali d'Italia
Darren Cahill resterà con Sinner anche la prossima stagione? Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro scende in campo nel terzo turno degli Internazionali d'Italia 2026, dove affronterà Alexei Popyrin. A tenere banco a Roma però è il futuro del supercoach australiano, che affianca l'allenatore Simone Vagnozzi ed è ormai parte fondamentale del team di Sinner.
Cahill aveva annunciato che si sarebbe ritirato al termine del 2025, salvo poi farsi 'convincere' da Sinner a restare per un'altra stagione: "Non pensavo che lo avrei allenato nel 2026 e invece sono qua. Il mio obiettivo è fare il miglior lavoro possibile per lui e il team quest’anno. Poi parleremo a fine stagione, come abbiamo fatto l’anno scorso", ha rivelato il supercoach australiano alla Gazzetta dello Sport.
"La mia idea di coaching è che, alla fine del percorso, chi hai seguito sia una persona migliore. È una questione di cultura, di rispetto verso i colleghi, verso il personale dei ristoranti, gli autisti, i raccattapalle, gli arbitri", ha spiegato Cahill, "quindi se tra cinque o dieci anni quando io non sarò più con lui, lo vedrò ancora giocare dando tutto sé stesso e mostrando rispetto per chiunque lo circondi, questo mi renderà felice. Perché se tutto diventa solo una questione di titoli, perdi il senso di ciò che fai. E Jannik, il tennista, lo fa per amore".