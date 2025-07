Il tennista azzurro ha voluto investire in una struttura per aiutare cuccioli in difficoltà

Jannik Sinner dona cinque milioni di euro per aiutare... i cani. La passione del tennista azzurro per gli animali è nota da tempo, e ora è arrivata la notizia di un ingente investimento per costruire quella che lui stesso chiama la 'Dogtopia'. La pagina Instagram 'Crosspitdv' riporta infatti di una vasta struttura, da circa 15 ettari, in costruzione nei pressi di Bologna grazie proprio ai soldi donati dal numero uno del mondo.

Qui saranno allestiti campi di addestramento, aree giochi acquatiche e ci sarà un'assistenza veterinaria attiva 24 ore al giorno per 7 giorni. In questo modo Sinner vuole aiutare sia i cani abbandonati che quelli bisognosi di cure, sperando che il suo esempio possa ispirare altri a fare lo stesso.

Non è la prima volta, come detto, che Jannik esterna il suo amore per i cani. In un video pubblicato sui canali ufficiali del Roland Garros, Slam parigino in Sinner è stato battuto in finale da Alcaraz, si vede il tennista azzurro a contatto con alcuni cuccioli, che per l'occasione rincorrono, ovviamente, palline da tennis: "Io li amo, non ne abbiamo mai avuto uno. Sono fedeli, leali, provano anche ad ascoltarti a volte", ha detto Sinner mentre accarezza due cani che si erano avvicinati per mangiare, "a me piacciono molto gli animali, e i cani in particolare".

PAWesome moment between Jannik Sinner and puppies



All dogs are available at adoption at @SPA_Officiel #RolandGarros pic.twitter.com/CqxSnfLfaV — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2025

"Non so se prenderei mai un cane mentre sono ancora nel circuito, perché bisogna dedicargli tempo. Dopo sicuramente", ha continuato Jannik, "non è facile per un tennista avere un cane, ma sono sicuro che si può trovare un modo". "Gli piace il tennis più di quanto gli piaccia io", dice con un sorriso Sinner, mentre un cucciolo morde una pallina. Poi il numero uno del mondo ha lanciato il suo appello per incitare i tanti tifosi e appassionati di tennis ad adottare: "Hanno bisogno di una casa".