Antonio Cassano esalta Andrea Kimi Antonelli e 'stronca' Jannik Sinner. L'ex attaccante, tra le altre, di Milan e Inter ha detto la sua dopo il terzo posto del pilota Mercedes nel Gp del Messico, che gli è valso lo storico titolo di campione del mondo di Formula 1. Niente a che fare però, secondo Cassano, con i successi raccolti da Sinner nel tennis.

"Secondo me Valentino Rossi e Kimi Antonelli sono due talenti che madre natura ha baciato. Sinner, secondo me, non è un talento, non è Alcaraz", ha detto Cassano a 'Viva El Futbol', "Sinner deve star bene fisicamente, al 100%, e tirare sportellate da una parte all'altra".

"Poi, se vince Sinner ogni giorno, io sono tifoso di Sinner, voglio che vinca Sinner. Però Alcaraz è uno che ha magia, che intrattiene, si fa il baffetto, i capelli a zero, è uno che ti fa la palla corta, è uno che sa giocare a rete, è uno che sa fare tutto", ha concluso Cassano, rivelando così la sua preferenza nel dualismo che sta dominando, nonostante gli infortuni e l'ascesa di Zverev, il tennis mondiale.