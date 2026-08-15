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Sinner, nuovi controlli dopo infortunio e compleanno a Montecarlo

Il tennista azzurro al lavoro al JMedical per recuperare dal problema al ginocchio

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
15 agosto 2026 | 20.13
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Ferragosto al JMedical per Jannik Sinner prima del compleanno da festeggiare nella 'sua' Montecarlo. Il tennista azzurro ha sostenuto oggi nuovi test per continuare il recupero dal problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare il Masters 1000 di Cincinnati, torneo a cui arrivava da finalista, e puntare gli Us Open, ultimo Slam dell'anno al via tra due settimane.

Anche nella giornata di Ferragosto quindi Sinner non si è concesso pause continuando a lavorare nella struttura medica della Juventus, mentre domani è previsto il ritorno a Montecarlo. Il numero 1 del mondo festeggerà quindi il suo 25esimo compleanno a casa, come non gli capitava dal 2020, essendo sempre stato impegnato, negli ultimi anni, nei tornei americani preparatori agli Us Open.

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