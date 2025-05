Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 12 maggio, l'olandese Jesper De Jong, numero 93 del mondo, al Centrale del Foro Italico, ancora una volta tutto esaurito. Il 'Sinner day' è già iniziato, con centinaia di persone che stanno già colorando d'arancione i campi degli Internazionali, intonando cori per il numero uno del mondo.

La giornata di Jannik è cominciata questa mattina, con la tradizionale routine pre partita. Sinner ha svolto un risveglio muscolare in palestra, per iniziare ad abituare il proprio corpo alle fatiche del match. Nonostante i tre mesi di stop per il caso Clostebol, l'altoatesino ha mostrato una buona condizione fisica, mostrando però qualche momento di appannamento durante il match, poi vinto in due set, contro Navone al secondo turno degli Internazionali. Alle 12.30 Sinner arriverà al Foro per svolgere un'ora di allenamento insieme a Jacopo Berrettini, sconfitto ieri insieme al fratello Matteo nel doppio dalla coppia Musetti-Sonego.

Poi ci sarà l'ingresso al Centrale e il match contro Jesper De Jong, in programma non prima delle 15. Quello tra i due tennisti sarà il secondo incrocio: Sinner ha già battuto infatti l'olandese nella scorsa edizione degli Australian Open, dominandolo con un triplo 6-2.