"Carlos Alcaraz contro Jacob Sinner". La gaffe arriva direttamente dall'Australia ed è firmata dal nuovo direttore degli Australian Open, Andrew Abdo, che ha clamorosamente sbagliato il nome del tennista azzurro, chiamandolo Jacob invece che Jannik.

Australian Open’s new tournament director is excited to welcome “JACOB” Sinner and “ROBAKINA” in 2027! Via @TheFirstServeAU https://t.co/C0eEl9M2DF — José Morgado (@josemorgado) October 8, 2026

Abdo, ceo di Tennis Australia, si è presentato nel suo nuovo ruolo a giornalisti e media, incappando però in una clamorosa gaffe che gli è valsa parecchie critiche ed è diventata rapidamente virale sui social. "Certo che so che si chiama Jannik Sinner", si è poi provato a discolpare Abdo in conferenza stampa, prima di annunciare che il numero 1 del mondo, che ha rinviato il suo ritorno in campo al 2027 a causa dell'infortunio al ginocchio accusato dopo la finale di Wimbledon, ha intenzione di giocare il 'One Point Slam'.

"Jabob Sinner" però non è stata l'unica gaffe di Abdo. Il direttore dello Slam di Melbourne, che aprirà come da tradizione la nuova stagione, ha anche sbagliato il nome della numero 1 del ranking femminile, Elena Rybakina, storpiandolo in "Robakyna".