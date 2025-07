La semifinale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic comincia in anticipo. Oggi, giovedì 10 luglio, i due si sono allenati sui campi numero 1 e 2 dell’Aorangi Park (zona nord dell'All England Club), alla vigilia di un confronto attesissimo a Londra. Sinner ha scelto il primo campo, intorno alle 12. Nole il secondo, iniziando verso le 13. A poche ore dalla semifinale, i due fuoriclasse del tennis mondiale lavorano così sugli ultimi dettagli per arrivare al meglio al confronto.

Sinner-Djokovic e i problemi fisici

Sinner e Djokovic hanno qualche punto in comune in vista della semifinale di domani, venerdì 11 luglio, sul Centrale di Wimbledon. Jannik ha affrontato i quarti contro Shelton con un problema al gomito, ammettendo a fine partita di aver risolto tutto: "Il gomito? Quando c'è tanta tensione, cerchi di non pensarci. Da ieri è migliorato molto. Non voglio scuse, oggi sono riuscito a giocare il mio tennis e l'ho dimostrato. Ringrazio ancora una volta chi ha seguito la partita". Sinner ha giocato contro l'americano il match migliore del suo Wimbledon, lasciando segnali positivi anche se il riposo resta fondamentale per evitare ricadute. Oggi il numero uno si è allenato con il 18enne Pierluigi Basile, sempre con il manicotto visto ieri per proteggere il gomito destro.

Non se la passa meglio Djokovic, caduto non benissimo in campo nel finale del match contro Flavio Cobolli: "Come sto? Sono riuscito a finire il match - aveva detto il serbo dopo la qualificazione alla semifinale - ma è stata una brutta caduta. Non ero ancora scivolato quest'anno ed è strano. Con il mio stile di gioco, i miei movimenti e il mio modo di scivolare, mi capita di cadere. Controlleremo la situazione con i fisioterapisti, spero sia tutto a posto in un paio di giorni". Un altro fattore da tenere in considerazione verso il big match. La curiosità è che i due si erano allenati uno accanto all'altro già all'inizio del torneo.