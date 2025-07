"Sinner e Alcaraz sono due giocatori diversi e le partite con loro sono sempre diverse. Con Sinner, che è quello contro cui ho giocato di più, la velocità della palla è incredibile. Non ho mai visto nulla di simile. Quando giochi contro di lui, sembra che tutto vada a doppia velocità". Ben Shelton, battuto di nuovo da Sinner ai quarti di finale di Wimbledon 2025, ha parlato così in conferenza stampa del numero uno al mondo. Una dichiarazione di resa, con complimenti all'avversario dopo una sconfitta netta. Senza appelli.

Shelton: "Ecco perché Sinner è il più forte"

Shelton ha poi aggiunto: "Di solito riesco ad adattarmi abbastanza bene a quel ritmo. Ma è dura quando qualcuno colpisce così forte su entrambi i lati e serve come lui. Oggi ho avuto la mentalità giusta per gran parte della partita. Ho servito molto meglio rispetto all’Australia, in maniera più intelligente. Sono andato a prendermi i punti. Sto ancora imparando sull’erba cosa funziona meglio, non sono riuscito a metterlo in difficoltà".