circle x black
Cerca nel sito
 

Wimbledon, Sinner e Djokovic si allenano sul campo centrale

Clima disteso tra i due campioni che hanno anche trovato il tempo di sorridere durante alcuni scambi

Jannik Sinner e Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
25 giugno 2026 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Allenamento di lusso oggi pomeriggio sul campo centrale di Wimbledon alla vigilia del sorteggio e a 4 giorni dall'inizio del torneo previsto per lunedì prossimo. Il campione in carica Jannik Sinner ha condiviso il campo con il 7 volte vincitore dei 'Championship' Novak Djokovic, a 39 anni suonati ancora tra i rivali più temibile dell'altoatesino per la conferma del titolo.

Clima disteso tra i due campioni che hanno anche trovato il tempo di sorridere durante la sessione. Ieri il 24enne altoatesino è tornato in campo, vincendo per 6-3, 6-3 nel match esibizione dell'Armani Classic contro Cameron Norrie, a quasi un mese dal ko al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo dove è stato vittima di un malore quando conduceva per due set a zero e per 5-1 nel terzo parziale. Il serbo ha invece preferito dare forfait all'evento, dove avrebbe dovuto sfidare Karen Khachanov, preferendo una seduta di allenamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jannik sinner novak djokovic wimbledon sinner armani classic
Vedi anche
Milano, scaraventano disabile per terra e rapinano lui e la moglie - Video
Furbetti del cartellino a Como, Gdf denuncia due dipendenti comunali - Video
Terremoto in Venezuela, la testimonianza: "Mia sorella ferita mentre scappava, non ci sono ambulanze né medicine" - Video
News to go
Voli low cost, tra bagagli e posto ecco come il prezzo del biglietto aumenta del 200%
News to go
Europa nella morsa del caldo, Oms lancia allarme: "E' emergenza sanitaria"
Terremoto in Venezuela, la scossa dal mare: il video dei pescatori
Terremoto in Venezuela, Caracas devastata dalle scosse: crolli e macerie - Video
Terremoto in Venezuela, panico allo stadio: giocatori in fuga - Video
Terremoto in Venezuela, paura in aeroporto: la scossa e la fuga - Video
Terremoto in Venezuela, La Guaira devastata: il viaggio da incubo - Video
Terremoto in Venezuela, il primo bilancio del presidente Rodriguez: "32 morti, una tragedia"
Vannacci a cena con Alemanno: "Meloni può chiamarmi, sono disponibile"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza