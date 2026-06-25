Jannik Sinner si sta allenando a Londra, aspettando Wimbledon 2026. Il tennista azzurro è pronto a tornare in campo nel terzo Slam della stagione, a cui arriva da campione in carica dopo la vittoria in finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz. In questi giorni dall'Inghilterra stanno arrivando video di ogni genere che ritraggono il numero 1 del mondo in campo e fuori, e alcuni stanno richiamando l'attenzione del web.

Su X sta spopolando un video che mostra uno 'strano' allenamento di Sinner. L'azzurro sembra allenare le braccia in un esercizio di resistenza, ma l'esercizio non convince del tutto.

Jannik doing some kind of...arm exercises???



Wimbledon pic.twitter.com/gF68zcFpmE — jannik sinner files (@jannik_files) June 25, 2026

Nel video, pubblicato dal profilo ufficiale social di Wimbledon, si vede Fontana 'aggiustare' la posizione di Sinner, che sembra in una specie di plank sospeso, ma muovendo avanti e indietro le braccia.