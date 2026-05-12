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Internazionali, Sinner 'spaventato' dalle frecce tricolori: "Mi sono ca***o addosso"

Il tennista azzurro scende in campo con Pellegrino negli ottavi del Masters 1000 di Roma

Lo spavento di Sinner - X
Lo spavento di Sinner - X
12 maggio 2026 | 10.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner 'terrorizzato' agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista azzurro scende in campo contro Andrea Pellegrino nel derby italiano degli ottavi del Masters 1000 di Roma, nel giorno in cui le frecce tricolori sorvoleranno il Foro Italico. Uno spettacolo previsto tra le 12, quando sul Centrale sarà in campo Lorenzo Musetti, e le 13, che ieri ha spaventato proprio Sinner.

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Durante i voli di esercitazione infatti, l'azzurro si è preso un bello spavento. Più volte gli aerei hanno sorvolato il Foro per prepararsi all'esibizione di oggi, facendo 'prendere un colpo' a Sinner. Il numero 1 de mondo è stato ripreso, mentre attendeva di scendere in campo con Popyrin, nella pancia del Centrale dalle telecamere di TennisTv, che lo hanno mostrato sobbalzare e poi mettersi una mano sul petto.

Proprio dopo il match con l'australiano, Sinner ha parlato con il suo team raccontando di avere una certa paura in volo: "Le frecce mi invitano sempre, ma io...", ha detto l'azzurro facendo il gesto, tipicamente italiano, di avere paura. Poi il numero 1 ha raccontato proprio di quando l'anno scorso è salito su una freccia, che di colpo ha fatto una manovra piuttosto brusca ed è sceso in picchiata: "In quel momento volevo morire", ha ricordato con un sorriso, "ti dico, mi stavo proprio cag***o addosso... ho detto 'Minchia mai più'".

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