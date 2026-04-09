Jannik Sinner batte Tomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, oggi giovedì 9 aprile, e vola ai quarti di finale del torneo del Principato. L'azzurro chiude la pratica contro il ceco in tre set, con il punteggio di 6-1 6-7 6-3, faticando più del previsto in due ore e un minuto. Un match portato a casa anche con un po' di stanchezza (in seguito a un time-out medico) e dopo qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale, perso al tie-break. Domani Jannik affronterà ai quarti Felix Auger-Aliassime.

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Sinner e Machac si sono affrontati per 3 volte in carriera. L'altoatesino si è imposto in tutti i precedenti.