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Montecarlo, Sinner batte Machac in tre set e vola ai quarti - Rivivi il match

Il fuoriclasse azzurro fatica più del previsto contro il ceco, poi avanza al turno successivo

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
09 aprile 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner batte Tomas Machac agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo, oggi giovedì 9 aprile, e vola ai quarti di finale del torneo del Principato. L'azzurro chiude la pratica contro il ceco in tre set, con il punteggio di 6-1 6-7 6-3, faticando più del previsto in due ore e un minuto. Un match portato a casa anche con un po' di stanchezza (in seguito a un time-out medico) e dopo qualche passaggio a vuoto nel secondo parziale, perso al tie-break. Domani Jannik affronterà ai quarti Felix Auger-Aliassime.

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Sinner e Machac si sono affrontati per 3 volte in carriera. L'altoatesino si è imposto in tutti i precedenti.

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