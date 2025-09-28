circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta l'ungherese nell'Atp 500 di Pechino

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
28 settembre 2025 | 14.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, lunedì 29 settembre, l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese. Sinner, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz, nei primi due turni del torneo ha battuto il croato Marin Cilic all'esordio e poi il francese Terence Atmane negli ottavi. Marozsan ha invece battuto due transalpini, Benjamin Bonzi e Alexandre Muller.

Sinner-Marozsan, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Marozsan è in programma domani, lunedì 29 settembre, come terzo match sul Capital Group Diamond di Pechino, con il primo incontro che inizerà alle 5 ora italiana. L'azzurro scenderà dunque in campo non prima delle 8. I due tennisti si sono affrontati in un unico precedente, risalente agli ottavi dell'Atp di Halle nel 2024, quando Sinner si impose in tre set.

Sinner-Marozsan, dove vederla in tv

Sinner-Marozsan, come tutte le partite dell'Atp 500 di Pechino, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner marozsan sinner domani sinner orario sinner dove vederla in tv atp pechino sinner pechino
Vedi anche
News to go
AI, il 67% la adotta nelle aziende italiane
La Fenice, pubblico lancia volantini in platea: protesta contro nomina Venezi - Video
Piazza della Scala 'divisa' tra moda e Pro Pal - Video
News to go
Global Math Summit 2025, Sardegna al centro del pensiero matematico mondiale
Tajani canta e balla sulle note di Battisti alla festa di Forza Italia - Video
Netanyahu all'Onu, scatta la protesta: aula si svuota - Video
Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il 'Pandoro Gate' - Video
Barachini: "Impegno concreto per sostenere costi inviati di guerra" - Video
Proteste a Montecitorio, sei attivisti entrano in piazza per Gaza - Video
News to go
Influenza 2025-2026, attesi 16 milioni di casi
Troupe di ‘Porta a Porta’ aggredita a Padova - Video
Emporio Armani, l’applauso delle modelle in passerella - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza