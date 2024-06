"Se ci fosse un torneo di tennis nell'universo, la Terra sceglierebbe te". Jannik Sinner diventa ufficialmente numero 1 del ranking Atp e riceve le congratulazioni di tanti grandi che, nella loro carriera, sono arrivati al vertice della classifica. Da Bjorn Borg a Andre Agassi, da Roger Federer a John McEnroe, da Mats Wilander a Lleyton Hewitt: i più grandi tennisti della storia inviano, attraverso l'Atp, un messaggio al 22enne azzurro, arrivato in vetta con le prestazioni eccellenti fornite nella prima parte del 2024.

The No.1 club called, and the former No.1's are so glad you answered, Jannik



Hard work and perseverance got him here, and now the legends of the game unite to welcome their newest member