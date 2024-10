"Non gioco per soldi, è semplice". Jannik Sinner ha appena vinto il Six Kings Slam, il torneo d'esibizione andato in scena a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha intascato un premio record da 6 milioni di dollari. Nessun torneo ha offerto mai una simile somma e in 3 giorni Sinner ha incassato la metà di quanto guadagnato con tutti i premi del 2024. "Non gioco per soldi", dice il 23enne rispondendo a una domanda di Eurosport. L'intervista rimbalza sui social e produce reazioni a dir poco scettiche tra utenti illustri e non. Tra quelli che commentano con una sonora risata c'è anche lo svizzero Stan Wawrinka, 39enne veterano che sta chiudendo la sua avventura nel circuito Atp.

"E' un bel premio ovviamente, ma sono andato lì perché c'erano i 6 migliori giocatori del mondo", dice Sinner riferendosi al torneo che è finito inevitabilmente sotto i riflettori. "Puoi misurarti con loro, è stato un bell'evento. Per me era la prima volta a Riad, è stato molto bello". Il torneo gli ha lasciato la soddisfazione per aver "giocato i match nel modo corretto, tutto questo può farmi crescere come giocatore. Il denaro è importante ma non così importante. Vivo bene anche senza questi soldi, è molto più importante la salute, le persone intorno a me e la famiglia. Il denaro è solo un extra", dice.