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Sinner in campo prima di Wimbledon: esibizione con Cobolli e Darderi

Il tennista azzurro sarà impegnato all'Hurlingham Club

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
11 giugno 2026 | 21.17
Redazione Adnkronos
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Quando gioca Jannik Sinner? Il numero uno del mondo scenderà in campo a Londra prima del terzo Slam stagionale, Wimbledon. E' stata infatti ufficializzata la sua presenza al Giorgio Armani Tennis Classic, rassegna di esibizione oramai ultra-trentennale che si disputa all'Hurlingham Club, dal 23 al 27 giugno.

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"Per la nostra 32esima edizione, siamo eccitati di dare il benvenuto a Jannik Sinner, che si aggiunge ad un parco giocatori eccezionale", ha spiegato il direttore del torneo Nikhil Waugh.

L'altoatesino non sarà né l'unico Top 10, né l'unico italiano presente all'esibizione che vedrà scendere in cam po anche Flavio Cobolli, diventato n.10 Atp dopo la finale disputata al Roland Garros, e Luciano Darderi (n.18). A completare il roster anche Casper Ruud (n.14), Karen Khachanov (n.15), Learner Tien (n.19) e Cameron Norrie (n.29).

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Tennis Wimbledon Giorgio Armani Tennis Classic
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