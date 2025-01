Jannik Sinner è pronto a esordire all'Australian Open. Il tennista azzurro giocherà il primo turno a Melbourne contro il cileno Nicolas Jarry, 34esimo del ranking Atp. Il match d'esordio del numero uno del mondo è in programma lunedì 13 gennaio alla Rod Laver Arena di Melbourne, con orario ancora da definire.

Some of the matches on Monday’s #AusOpen order of play: Sinner vs Jarry, Tsitsipas vs Michelsen, Aiava vs Minnen, Sakkari vs Osorio, Swiatek vs Siniakova, Azarenka vs Bronzetti. Full OOP for January 13 out tomorrow