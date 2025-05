Jannik Sinner è pronto a esordire al Roland Garros 2025. Dopo aver raggiunto la finale degli Internazonali d'Italia, il tennista azzurro sfiderà il francese Arthur Rinderknech nel primo turno di Parigi, il secondo Slam dell'anno dopo gli Australian Open, vinti proprio da Sinner lo scorso gennaio. Dopo la conferenza stampa della vigilia, Jannik sta continuando la sua preparazione tra campo e palestra, concedendosi anche momenti di svago e risate con il suo staff.

Durante l'ultima sessione di allenamenti sul tapis roulant infatti, Sinner è scoppiato a ridere. Il motivo? Una coordinazione nei movimenti occhio-braccia che stentava a 'decollare'. Sotto gli occhi del preparatore atletico Jannik ha cominciato a battere le mani a tempo di musica, allargando il sorriso e finendo piegato dalle risate.

When hand-eye coordination does not go to plan #RolandGarros pic.twitter.com/MI4l3FIBAD