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Sinner, 'gufata' di Moratoglu prima di Cerundolo: "Con il caldo può perdere"

Il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
29 maggio 2026 | 15.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Patrick Moratoglu 'gufo' di Jannik Sinner. L'allenatore francese è stato profeta di sventura per il tennista azzurro, 'predicendo' la sua eliminazione al secondo turno del Roland Garros 2026 a causa del caldo. Soltanto poche ore prima del match infatti, Moratoglu ha pubblicato un video sui propri canali social spiegando la situazione climatica a Parigi e raccontando come proprio il caldo fosse l'avversario numero 1 di Sinner.

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"Se si guarda il tabellone del Roland Garros è difficile immaginare sorprese quest'anno", ha detto Moratoglu, "ma c'è un giocatore che può regalare una grande sorpresa: il clima. La temperatura è estremamente alta: fa caldo ed è umido, quindi le condizioni sono estremamente difficili. I giocatori arrivano da Roma, dove non era caldo anzi ha piovuto, poi arrivano a Parigi e boom".

"Ci sono pericoli per chiunque giochi di giorno. La sessione serale è il miglior regalo che puoi fare a chiunque", ha continuato Moratoglu, che poi ha lanciato il suo 'anatema' su Sinner, "nessuno riesce a pensare che Sinner possa perdere prima della finale, ma se ha una partita che dura un po' di più, in queste condizioni, può accadere di tutto. Ricordate gli Australian Open? Se non avessero chiuso il tetto, avrebbe perso il match". Detto, fatto.

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