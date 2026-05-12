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"Sinner Harry Potter strafavorito al Roland Garros", il pronostico di Roddick

"Se a Parigi non ci sono 39 gradi, per Jannik non c'è Voldemort..."

Jannik Sinner - (Fotogramma)
Jannik Sinner - (Fotogramma)
12 maggio 2026 | 20.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Sinner è favorito al Roland Garros come lo era Nadal? A Parigi non c'è un Voldemort per Jannik, a meno che...". Jannik Sinner macina vittorie agli Internazionali d'Italia e, secondo Andy Roddick, al Roland Garros arriverà con i galloni da strafavorito. Più o meno, come capitava a Rafa Nadal, re assoluto della terra rossa e vincitore ben 14 volte nello Slam parigino. "Sinner non batterebbe il miglior Nadal sulla terra rossa, non è questo il punto", dice Roddick, diventato uno dei più apprezzati opinionisti dopo l'addio al tennis. "Non sto facendo un confronto considerando gli ultimi 20 anni del torneo di Parigi. Rafa è stato il migliore che ho visto su qualsiasi superficie. Il mio è un ragionamento basato sul rendimento attuale di Sinner e sul livello della concorrenza, non sto facendo un confronto diretto tra i due giocatori. Se davamo l'80-90% di chance a Nadal prima che iniziasse Parigi, non diamo le stesse chance a Sinner in vista del Roland Garros? Se non ci saranno 39 gradi a Parigi, non esiste il Voldemort di Sinner", dice Roddick nel suo podcast Served with Andy Roddick.

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Sinner è reduce da 4 titoli consecutivi nel 2026. Con Carlos Alcaraz fermo ai box per infortunio, nessuno sembra in grado di impensierire l'azzurro. "Quanti set consecutivi ha vinto Sinner contro Zverev? 77?", si chiede ironicamente Roddick fotografando la superiorità del numero 1 del mondo nei confronti del tedesco, numero 3 del ranking. "I primi 5 sfidanti di Sinner hanno problemi di forma e di condizione. Se non ci saranno 39 gradi a Parigi, non esiste il Voldemort di Sinner", aggiunge.

Al Roland Garros, il rivale principale dell'azzurro potrebbe essere Novak Djokovic. Il serbo, che sta per compiere 39 anni, fatica a carburare e deve fare i conti con una condizione precaria. Il fenomeno di Belgrado ha battuto Sinner in semifinale all'Australian Open prima di perdere in finale contro Alcaraz. "Sinner in Australia ha sfruttato 2 palle break su un milione, Djokovic ne ha sfruttate 5 su 7 facendo passare il cammello nella cruna dell'ago. Sulla terra battuta, Sinner avrebbe più tempo per colpire con potenza. I margini per Djokovic sarebbero ancora più ridotti, battere Sinner a Parigi sarebbe più difficile", la sentenza di Roddick.

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