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Sinner, chi è Rublev: l'avversario dei quarti agli Internazionali

Il tennista russo ha raggiunto l'azzurro nel Masters 1000 di Roma

Andrej Rublev - Afp
Andrej Rublev - Afp
12 maggio 2026 | 20.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrej Rublev sfiderà Jannik Sinner nei quarti degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, martedì 12 maggio, il tennista russo ha battuto il georgiano Nikoloz Basilashvili negli ottavi del Masters 1000 di Roma, regalandosi la sfida con il numero 1 del mondo, vincente nel derby italiano con Andrea Pellegrino. Ma chi è l'avversario di Sinner?

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Chi è Andrej Rublev

Andrej Rublev è un tennista russo di 28 anni, classe 1997, che occupa il 14esimo posto nel ranking Atp. Nato a Mosca, ha iniziato a giocare giovanissimo, anche grazie a una famiglia dalla grande cultura sportiva, visto che il padre è un ex pugile e un maestro di tennis. Rublev si è subito fatto notare nel circuito, facendo il suo ingresso tra i professionisti nel 2014.

La sua è stata una crescita piuttosto discontinua. Il suo talento puro ha infatti dovuto fare i conti con un carattere particolare, vittima più volte della depressione, e che si è manifestato anche in campo con reazioni fuori controllo. Nonostante questo, è riuscito ad entrare nel giro della top ten, toccando il suo best ranking nel settembre del 2025, quando ha raggiunto la quinta posizione. In totale in carriera ha raccolto 17 titoli Atp, l'ultimo a Doha nel 2025.

Sinner-Rublev, i precedenti

Sinner e Rublev si sono affrontati in ben dieci precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 7-3. L'ultimo incrocio risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando Sinner si impose in tre set.

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