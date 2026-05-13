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Internazionali, quando gioca Sinner con Rublev? Data, orario e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il russo nei quarti del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
13 maggio 2026 | 06.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali 2026? Giovedì 14 maggio il tennista azzurro sfida Andrej Rublev - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma per un posto in semifinale. Sinner arriva al match dopo aver eliminato Ofner all'esordio, Popyrin al secondo turno e Pellegrino nel derby italiano del terzo. Rublev invece ha superato Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili.

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Sinner-Rublev, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Rublev è in programma domani, giovedì 14 maggio, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in ben dieci precedenti, con l'azzurro che conduce con un parziale di 7-3. L'ultimo incrocio risale agli ottavi di finale del Roland Garros 2025, quando Sinner si impose in tre set.

Sinner-Rublev, dove vederla in tv

Sinner-Rublev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

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