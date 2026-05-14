circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner trova le linee, Rublev si sfoga: il gesto del russo agli Internazionali

Il tennista azzurro ha battuto il russo nel Masters 1000 di Roma

Andrej Rublev - Afp
Andrej Rublev - Afp
14 maggio 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner fa 'impazzire' Andrej Rublev. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro ha battuto il russo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 nei quarti del Masters 1000 di Roma, raggiungendo per il secondo anno consecutivo la semifinale del torneo 'di casa'.

CTA

Sinner ha vinto una partita largamente dominata, salvo la reazione finale di Rublev, che è riuscito anche a strappare un break all'azzurro, come nessuno era riuscito a fare fin qui a Roma. Soprattutto nel primo set però, il russo ha mostrato più di qualche momento di frustrazione. Dopo aver subito il primo break nel primo game del match, Sinner ha continuato a giocare profondo e a cercare le linee, pescandole in più occasioni.

Proprio dopo l'ennesima riga sverniciata dal rovescio lungolinea dell'azzurro, Rublev ha 'sfogato' un po' di frustrazione lasciandosi andare a un gesto di stizza. Il russo ha guardato il punto d'impatto per qualche secondo, allargando le braccia e tornando a fondocampo scuotendo la testa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner rublev rublev internazionali internazionali 2026 rublev internazionali
Vedi anche
Ostiamare in Serie C, il club di Daniele De Rossi premiato in Campidoglio - Video
Cannes 2026, giorno 3: attesi Isabelle Huppert e Vincent Cassel - Videonews dalla nostra inviata
Farmaci, un algoritmo aiuta a scegliere l’anti-obesità su misura - Video
Cannes, ‘Top Gun’ compie 40 anni: spiaggia affollata per proiezione speciale - Video
Vin Diesel si sente 'alla grande' per celebrare i 25 anni di 'Fast & Furious' - Video
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza