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Sinner-Ruud: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il norvegese nella finale degli Internazionali d'Italia 2026

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
17 maggio 2026 | 07.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner a caccia del titolo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, il tennista azzurro sfida il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nella finale del Masters 1000 di Roma. Sinner è riuscito a raggiungere l'ultimo atto del torneo di casa, proprio come un anno fa, quando fu battuto da Carlos Alcaraz nella finale del Foro Italico.

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Prima di battere Medvedev in semifinale, Sinner, dopo il bye del primo turno, ha eliminato Ofner all'esordio, Popyrin nel terzo e Pellegrino nel derby italiano degli ottavi, per poi ripetersi con Rublev nei quarti. Ruud invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti, Khachanov e Darderi.

Sinner-Ruud, orario e precedenti

La finale tra Sinner e Ruud è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 17. I due tennisti si sono sfidati in quattro precedenti, tutti vinti dall'azzurro. L'ultimo incrocio risale proprio ai quarti degli Internazionali dello scorso anno, quando Sinner vinse nettamente in due set.

Sinner-Ruud, dove vederla in tv (in chiaro)

Sinner-Ruud sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8.

Riproduzione riservata
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