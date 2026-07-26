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Sinner in crociera, non è vacanza ma lavoro...

Il numero 1 del tennis e gli impegni con gli sponsor

Jannik Sinner - (Foto da X)
Jannik Sinner - (Foto da X)
26 luglio 2026 | 16.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner in crociera, ma per lavoro. Il numero 1 del tennis mondiale sta ricaricando le pile dopo il trionfo a Wimbledon. L'azzurro, che 2 settimane fa ha conquistato il secondo titolo di fila sull'erba londinese, ha annunciato che non giocherà nel Masters 1000 di Montreal, al via in Canada il 3 agosto. Sinner tornerà in campo con ogni probabilità nel Masters 1000 di Cincinnati, 10 giorno dopo, per l'ultimo collaudo in vista degli US Open, in programma a New York dalla fine del mese.

In attesa di riprendere a giocare, il numero 1 Atp si dedica ad un impegno con uno degli sponsor. Sinner documenta sui suoi profili social il 'viaggio' a bordo di una nuova nave da crociera, con foto celebrative in compagnia di tutto l'equipaggio.

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