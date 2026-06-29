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Sinner perde un set a Wimbledon e 'preoccupa': "Che gli succede?"

Il tennista azzurro ha concesso a Kecmanovic il primo parziale nello Slam di Londra

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
29 giugno 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner 'preoccupa' a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 29 giugno, il tennista azzurro ha sfidato il serbo Miomir Kecmanovic nel primo turno dello Slam di Londra, in una partita più complicata del previsto. Sinner è entrato in campo un po' contratto, faticando in risposta e subendo l'aggressività dell'avversario, che si è riuscito a procurare subito due palle break nel terzo game del primo set, salvate dal numero 1 del mondo.

La storia si ripete però nel nono parziale, dove due doppi falli e tanti errori gratuiti permettono a Kecmanovic di rimontare da 40-0 e prendersi il break che decide il set ai vantaggi. Lo shock, per Sinner, in realtà dura poco, ma tanto basta per spaventare i suoi tifosi. E a confermarlo sono anche numeri che nessuno avrebbe mai pensato di vedere.

Con il set perso contro Kecmanovic, Sinner ha quindi perso quattro parziali consecutivi negli Slam, contando anche i tre di fila concessi a Juan Manuel Cerundolo al secondo turno del Roland Garros, a causa del malessere che lo ha poi portato all'eliminazione. Il numero è superiore a quello dei set persi nelle 34 partite giocate nei Masters 1000, dove era arrivato a tre.

Numeri, insomma, che hanno creato una certa apprensione: "Cosa gli sta succedendo?", si è chiesto un tifoso su X. "Troppi errori, non lo riconosco più", "serve una reazione immediata", sono alcuni dei messaggi 'preoccupati' che hanno inondato i social.

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