Agli Australian Open 2025 l'Italia del tennis continua a scrivere la storia. Due azzurri si sono infatti qualificati oggi ai quarti di finale: Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. L'altoatesino ha battuto Holger Rune in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, mentre il torinese, alla prima qualificazione ai quarti di uno Slam della carriera, ha superato il baby fenomeno americano Learner Tien con un 6-3, 6-2, 3-6, 6-1.

Sebbene la loro qualificazione ai quarti dell'Australian Open segni un momento storico, non si tratta di una prima volta. I due sono attesi ora da due sfide difficili: Sinner affronterà il padrone di casa Alex De Minaur, mentre Sonego se la vedrà con un altro statunitense, Ben Shelton, già indicato alla vigilia del torneo come uno dei possibili outsider.

Quando giocano Sinner e Sonego

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego giocheranno le rispettive sfide mercoledì 22 gennaio. Ancora non si conosce però l'orario definitivo dei match. In caso di passaggio del turno i due si potrebbero poi incontrare in semifinale, in quello che sarebbe uno storico derby per il tennis italiano.