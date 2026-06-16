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Sinner, dal tennis allo spazio: Jannik diventa... un asteroide

Il giocatore azzurro è pronto a tornare in campo a Wimbledon

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
16 giugno 2026 | 20.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner diventa... un asteroide. Il tennista azzurro ha ripreso gli allenamenti a Montecarlo in vista del prossimo Wimbledon, Slam a cui arriverà da campione in carica dopo aver vinto la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz, assente per infortunio. Intanto però, Sinner avrà un omonimo nello spazio.

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Sì, perché il 'Working Group Small Bodies Nomenclature' dell’Unione astronomica internazionale ha ufficializzato un nuovo nome per un asteroide, che si chiamerà proprio 'Jannik Sinner'. Tutto è iniziato da un'iniziativa degli astronomi italiani Fabrizio Bernardi, che lavora presso lo Space Dynamics Services, e Maura Tombelli.

“Come una cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un faro luminoso per le nuove generazioni. Da oggi, la sua grandezza è scritta tra le stelle", hanno detto i due astronomi, "abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Jannik Sinner, non solo per i suoi straordinari successi sportivi, che stanno portando l'Italia al vertice del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e dedizione assoluta che incarna dentro e fuori dal campo".

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