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Sinner: "E' dura saltare gli Us Open, al lavoro per tornare più forte"

Il campione azzurro sta lavorando per tornare in campo al meglio della condizione dopo lo sto che lo ha costretto a saltare lo Slam statunitense

Jannik Sinner - Ipa
Jannik Sinner - Ipa
03 settembre 2026 | 19.07
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

"Saltare gli US Open quest'anno è dura. Non vedevo l'ora di tornare tra i tifosi, rivedere amici e compagni". Questo il messaggio sui social del numero uno del tennis mondiale Jannik Sinner. 

"Mi mancherà anche tutto il team che mi fa sempre sentire a casa. New York ha un posto speciale nel mio cuore. Per ora, torno a recuperare e a lavorare per tornare più forte. In bocca al lupo a tutti i giocatori! A presto", ha concluso Sinner su Instagram con diverse foto che lo ritraggono al lavoro in palestra.

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Tennis US Open Jannik Sinner
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