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Sinner-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida l'americano nei quarti del Masters 1000 di Miami

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Miami. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro sfida lo statunitense Frances Tiafoe - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Sinner arriva alla sfida dopo aver battuto Dzumhur all'esordio, Moutet al terzo turno e Michelsen agli ottavi. Tiafoe invece ha eliminato Cazaux, Mensik, mattatore proprio di Jannik a Doha, e Atmane.

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Sinner-Tiafoe, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Tiafoe è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle 18 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con l'azzurro che guida il parziale con un netto 4-1. L'ultimo match risale alla finale del Masters 1000 di Cincinnati del 2024, quando Sinner si impose in due set.

Sinner-Tiafoe, dove vederla in tv

Sinner-Tiafoe, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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