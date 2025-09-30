circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner-Tien: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro affronta lo statunitense nella finale dell'Atp 500 di Pechino

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
30 settembre 2025 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner in finale a Pechino. Il tennista azzurro sfida domani, mercoledì 1 ottobre, lo statunitense Learner Tien, numero 52 del mondo, - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto dell'Atp 500 cinese. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Alex De Minaur in semifinale e nei turni precedenti Marin Cilic all'esordio, Terence Atmane negli ottavi e Fabian Marozsan ai quarti.

Tien invece ha superato Daniil Medvedev, costretto al ritiro nel terzo set, in semifinale, oltre a Francisco Cerundolo nel primo turno, Flavio Cobolli agli ottavi e Lorenzo Musetti nei quarti. Obiettivo di Sinner è migliorare il risultato dello scorso anno, quando proprio nella finale di Pechino fu battuto da Carlos Alcaraz, trionfatore a Tokyo.

Sinner-Tien, orario e precedenti

La finale tra Sinner e Tien è in programma domani, mercoledì 1 ottobre, alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono affrontati mai affrontati in carriera, con quello di Pechino che sarà il primo precedente.

Sinner-Tien, dove vederla in tv

La finale dell'Atp 500 di Pechino Sinner-Tien sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e TennisTv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner finale sinner finale quando sinner pechino sinner finale pechino quando sinner finale pechino orario sinner finale dove vederla sinner finale pechino dove vederla in tv tien sinner tien
Vedi anche
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità
News to go
Lufthansa taglierà 4.000 posti di lavoro entro il 2030
News to go
Crosetto a Flotilla: "Se forza blocco navale si espone a pericoli elevatissimi"
Baglioni: "'La Vita è Adesso' pensavo fosse brutto, invece è un successo da 40 anni"
Glenn Close: "Armani una persona generosa e un amico"
Richard Gere ricorda Armani: "Prima di conoscerlo non avevo neanche una cravatta…"
Samuel L. Jackson ricorda Armani: "Con lui un grande rapporto, qui per rendergli omaggio"
Giorgio Armani, per l'ultima sfilata firmata dallo stilista le note di Einaudi e lanterne bianche


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza