"La prima vittoria a Wimbledon. Questa corona è tua". E' la pubblicità della Rolex andata in onda ieri, domenica 13 luglio, mentre era in corso la finale di Wimbledon 2025. La partita tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non era ancora finita ma la nota marca di orologi aveva già incoronato l'azzurro. Una pubblicità profetica?

L'errore non è passato inosservato sui social. Qualcuno ha ipotizzato che si conoscesse già il risultato. Ma la reazione più diffusa da parte dei tifosi è stata quella di una gufata... che per fortuna non è andata a segno visto che Sinner quella coppa l'ha portata davvero a casa.