Jannik Sinner e la 'festa' con la Royal Family dopo il trionfo a Wimbledon 2025. L'azzurro, dopo la vittoria in finale contro Carlos Alcaraz, ha seguito il 'rituale' all'interno dell'All England Club: ha raggiunto la clubhouse, ha visto il suo nome inciso nell'albo d'oro del torneo e ha mostrato il trofeo dalla terrazza del circolo, raccogliendo l'applauso di migliaia di tifosi.

Tappa speciale, nel tour, la chiacchierata con la famiglia reale quasi al completo: con il principe William e la principessa Kate, che in campo ha consegnato il trofeo all'azzurro, anche i principini Charlotte e George, che hanno ricevuto un dono speciale.

A special gift from the new #Wimbledon Champion to Their Royal Highnesses Prince George and Princess Charlotte pic.twitter.com/GQasAeaj5R