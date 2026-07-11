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Sinner, 11 interviste in 45 minuti: il tour de force a Wimbledon

Il tennista azzurro ha raggiunto la finale nello Slam di Londra

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
11 luglio 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner e un tour de force... di interviste a Wimbledon 2026. Il tennista azzurro ha battuto Novak Djokovic nella semifinale dello Slam di Londra, tornando in finale dopo il trionfo dello scorso anno, quando all'ultimo atto superò Carlos Alcaraz, assente per infortunio.

Dopo la partita, terminata in tre set con un triplo 6-4, Sinner ha dovuto affrontare un diverso tipo di impegno, concedendo interviste per circa 45 minuti fino alla conferenza stampa. Come mostrato da una foto condivisa dal giornalista Carlo Galati su X, gli impegni mediatici del numero 1 del mondo sono iniziati alle 19.40 con Espn e sono terminati alle 20.25.

Nel mezzo un'intervista dopo l'altra, con 11 media diversi e con una durata già fissata da circa 10 minuti l'una, in cui Sinner ha analizzato e controanalizzato la partita e parlato della finale contro Zverev, dividendosi tra tre location diverse.

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