circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner: "So cosa è successo a Parigi, potrebbe capitare di nuovo"

"Ieri quando mi sono alzato non mi sentivo al top, ma dipendeva dalla caduta" nel match del primo turno

Sinner in conferenza - (fermo immagine
Sinner in conferenza - (fermo immagine
01 luglio 2026 | 21.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Abbiamo capito" cosa è successo a Parigi. "Potrebbe succedere di nuovo". Jannik Sinner archivia la vittoria al secondo turno a Wimbledon e fa il punto sulle condizioni fisiche dopo 2 match sull'erba di Londra. Il pensiero torna ai problemi accusati poco più di un mese fa al Roland Garros, con il crollo al secondo turno. Una situazione anomala, dice il numero 1 del mondo, ma non irripetibile. "Stiamo facendo tutto al meglio, speriamo che non ricapiti. Se dovesse succedere di nuovo, vediamo. Ieri quando mi sono alzato non mi sentivo al top, ma dipendeva dalla caduta" nel match del primo turno. C'è chi fa notare all'azzurro che la prossima settimana a Londra il caldo potrebbe aumentare, con un quadro meteo 'estremo' e simile a quello visto a maggio a Parigi. "Vedremo, manca ancora molto alla seconda settimana", glissa Sinner.

Il dato positivo è legato alla prestazione fornita in campo. "Ho cercato di essere più aggressivo, a volte ha funzionato e a volte non è andata. Il secondo set è stato molto molto duro, nei primi due set servivamo entrambi molto bene. Lui ha faticato un po' quando ha servito per il secondo set. Non ci sono stati molti scambi. Nel complesso, questo tipo di partite in cui non hai molto controllo sono impegnative e sono molto felice di aver vinto. Soprattutto qui su questa superficie, c'è qualche aspetto che dobbiamo migliorare".

"Nella prima partita ho sentito un po' l'assenza di match nell'ultimo pariodo", ha spiegato Sinner, "anche oggi in un paio di momenti sentivo che dovevo ritrovare il ritmo. Nel complesso è stata una partita molto molto combattuta e questi match mi aiutano tanto", spiega Sinner, "sicuramente puntiamo a migliorare. Posso fare meglio in termini di movimenti sul campo, posso rispondere in maniera più aggressiva in particolare quando fronteggio una seconda palla. La prestazione in ogni caso è stata migliore rispetto a quella del primo turno. I primi incontri sono sempre molto duri, soprattutto sull'erba, sono felice di averli superati".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
jannik sinner wimbledon
Vedi anche
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza