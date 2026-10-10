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Incidente in auto per Sira Martinez, figlia di Luis Enrique: morto un motociclista

Un uomo è morto nel tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre in seguito a uno scontro con una macchina su cui viaggiava la figlia dell'allenatore del Psg

Sira Martinez - Instagram
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10 ottobre 2026 | 14.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un motociclista è morto nel tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre in seguito a uno scontro con un’automobile sulla strada N-332, nel territorio di Oliva, nella Comunità valenciana della Safor. Come riportato dall'emittente valenciana A Punt, a bordo della vettura si trovavano Sira Martinez, figlia di Luis Enrique, allenatore del Psg, e un altro uomo, che era alla guida.

Figlia di Luis Enrique coinvolta in un incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 20. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Servizio di Assistenza Medica d’Urgenza del posto, ma per il motociclista non c’era ormai più nulla da fare: come riferito da fonti del Centro di informazione e coordinamento delle emergenze, l’uomo era già deceduto al loro arrivo. Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le cause. Stando alle informazioni diffuse dai responsabili delle indagini, il conducente dell’auto è risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti. L’uomo risulta comunque indagato, in attesa che vengano chiarite le circostanze dello scontro. Sira Martinez, secondo quanto riportato dai media spagnoli, è rimasta illesa.

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Sira Martinez Luis Enrique incidente Sira Martinez figlia Luis Enrique
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