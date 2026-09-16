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Sisal, ko della Juventus con il Sassuolo fa tremare Spalletti

Sul tecnico toscano aleggia l’ombra di Conte, ipotesi a 6,00

Spalletti - Ipa
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16 settembre 2026 | 12.52
Redazione Adnkronos
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La rocambolesca sconfitta per 3-2 in casa del Sassuolo ha lasciato diversi strascichi in casa della Juventus e il primo a finire sul banco degli imputati è il mister Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, che l’anno scorso non ha centrato la qualificazione in Champions, non ha più tanti bonus a disposizione e, tra i tifosi, comincia a emergere lo scontento per una Juventus già indietro di 5 punti dalle capoliste Inter e Roma. A detta della dirigenza, al momento, il cambio allenatore non è una strada percorribile, considerando anche i troppi cambi in panchina ravvicinati a cui si è assistito negli ultimi anni: da Sarri a Pirlo, passando per il ritorno di Allegri, Montero (ad interim), Thiago Motta, Tudor, Brambilla (ad interim) e infine Spalletti. Ecco perché, per gli esperti di Sisal, Spalletti resterà l’allenatore della Juventus almeno fino a Natale, ipotesi a 1,12.

C’è però un nome che stuzzica ed è quello del solito Antonio Conte, che ha una storia di successi con la Vecchia Signora. Il tecnico salentino è attualmente senza panchina ed è sempre stato contrario ad entrare in corsa, ma per la “sua” Juventus potrebbe fare un’eccezione, subentrando a stagione iniziata: su Sisal.it Antonio Conte è la prima scelta in caso di esonero di Spalletti, a quota 6,00. Più difficile vedere sulla panchina bianconeri altri allenatori: Pioli è a 16,00, Simone Inzaghi e Deschamps a 20,00.

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Calcio Juventus Sassuolo Spalletti Conte
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