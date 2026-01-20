circle x black
Australian Open, Sonego batte Taberner in tre set. Avanti Errani-Paolini

Il tennista torinese ha superato lo spagnolo al primo turno

Lorenzo Sonego - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Sonego - Ipa/Fotogramma
20 gennaio 2026 | 03.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gioia azzurra agli Australian Open. Lorenzo Sonego ha battuto oggi, martedì 20 gennaio, lo spagnolo Carlos Taberner nel primo turno dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-4, 6-0, 6-3 in un'ora e 46 minuti. Il tennista torinese è così volato al secondo turno del torneo, dove attende il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti, amico e compagno di doppio, e il belga Raphael Collignon. Errani e Paolini invece hanno vinto all'esordio nel tabellone di doppio femminile battendo la coppia Lumsen-Tang.

Partenza subito decisa di Sonego, che riesce a imporsi con un'ottima percentuale di prime, conquistando un primo set estremamente combattuto con il punteggio di 6-4. L'inerzia del match non cambia nel secondo, con Taberner in confusione che concede un break dopo l'altro e perdendo il parziale con un mesto 6-0. Sonego non molla e chiude i giochi al terzo set, resistendo al ritorno dello spagnolo e vincendo 6-3.

