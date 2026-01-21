Il tecnico bianconero è stato uno dei protagonisti della vittoria dei bianconeri in Champions League
Storie tese in casa Juventus. Nonostante la vittoria di oggi, mercoledì 21 gennaio, in Champions League contro il Benfica, battuto all'Allianz Stadium 2-0, Luciano Spalletti è stato protagonista di una lite piuttosto accesa con un tifoso, prima di rifilare un ceffone a Openda. Succede tutto nel primo tempo della sfida contro i portoghesi di josé Mourinho, in una partita più complicata di quanto dica il risultato.
Fino al gol di Thuram che ha sbloccato la gara infatti, la Juventus è stata protagonista di una gara sottotono, subendo il pressing e l'aggressività degli avversari senza riuscire a creare veri occasioni. Lo Stadium si è fatto sentire, con i tifosi bianconeri che hanno iniziato a innervosirsi e qualcuno si è sfogato proprio con Spalletti. L'allenatore bianconero è stato infatti 'ripreso' da un tifoso seduto dietro la sua panchina: "La prossima volta stai a casa", gli ha urlato, prima di 'salutarlo' con un "ma vai a f*****o". La scena ha ricordato quanto accaduto contro il Cagliari in Serie A, quando Spalletti aveva affrontato a duro muso un altro tifoso che lo insultava dicendogli: "Cosa vuoi?".
Ma il Spalletti show non è finito qui. Al 70' il tecnico bianconero richiama Openda per farlo entrare in campo, durante le indicazioni tattiche però l'attaccante francese sembra distratto e così l'ex ct della Nazionale gli rifila un ceffone sulla guancia, urlandogli nell'orecchio: "Ti devi svegliare". Il tutto, ovviamente, a favore di telecamere, con il video diventato inevitabilmente virale su X.