S.Pellegrino, il Gran Premio d’Italia si corre anche a tavola

Milano e Monza diventano il punto d’incontro tra due passioni capaci di unire le persone: quella per la performance e l’emozione della Formula 1 e quella per il gusto e la convivialità

Nel weekend del Gran Premio d’Italia, Milano e Monza diventano il punto d’incontro tra due passioni capaci di unire le persone: quella per la performance e l’emozione della Formula 1 e quella per il gusto e la convivialità che da sempre anima l'acqua minerale naturale S.Pellegrino. Il 5 settembre S.Pellegrino, icona internazionale del gusto e dello stile italiano e Official Partner di Scuderia Ferrari HP, coinvolgerà una selezione di ristoranti tra le due città in una serata diffusa che porterà lo spirito del Gran Premio a tavola, tra cucina, incontri e conversazioni da condividere.

Nei giorni in cui tutto corre, S.Pellegrino sceglie la tavola per rimettere al centro il tempo dedicato agli altri. La sua speciale bottiglia in edizione limitata diventa così un invito al dialogo grazie a cinque etichette sovrapposte, ciascuna con una domanda da scoprire nel corso della serata. Cinque spunti pensati per superare i convenevoli e accendere conversazioni capaci di avvicinare le persone. Un piccolo innesco che lascia alle persone la parte più importante: tutto ciò che può nascere da una risposta e il valore delle connessioni costruite attorno alla tavola.

L’iniziativa prenderà vita in una selezione di ristoranti tra Milano e Monza, scelti per rappresentare la vivacità gastronomica delle due città. Cucine d’autore, insegne storiche e indirizzi contemporanei offriranno scenari diversi per vivere il weekend del Gran Premio anche attraverso il piacere di una cena condivisa. Perché tra una portata e l’altra si può parlare della gara, certo, oppure scoprire qualcosa che ancora non si sapeva di chi siede di fronte. L’elenco completo dei ristoranti aderenti e tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili su Fine Dining Lovers: https://www.finedininglovers.it/esplora/articoli/lista-ristoranti-bottiglia-spaciale-spellegrino-5-settembre.

La stessa visione della tavola arriverà nel cuore dell’Autodromo. Durante i tre giorni del Gran Premio, S.Pellegrino sarà presente nel Ferrari GP Club con uno spazio pensato per creare un’occasione speciale di incontro e condivisione. Ad animarlo sarà un palinsesto gastronomico che metterà in dialogo grandi protagonisti dell’alta cucina e talenti della S.Pellegrino Young Chef Academy. Ad aprire le danze venerdì saranno Antonia Klugmann, chef e patron de L’Argine a Vencò, e Josefina Zojza, vincitrice italiana del S.Pellegrino Social Responsibility Award 2024-2025; sabato sarà la volta di Fabio Pisani, chef de Il Luogo Aimo e Nadia, insieme ad Antonio Romano, executive chef del ristorante Nove di Villa della Pergola e vincitore italiano del Fine Dining Lovers Food for Thought Award 2019; domenica Edoardo Tizzanini, vincitore della finale italiana della S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-2025, ritroverà il suo mentor Giancarlo Perbellini, chef patron del ristorante tre stelle Michelin Casa Perbellini 12 Apostoli.

Il racconto di S.Pellegrino accompagnerà Milano durante l’intero weekend anche con una campagna outdoor sui Navigli e nelle aree di San Babila, Garibaldi, La Foppa e Cadorna.

Da sempre S.Pellegrino connette le persone attorno alla tavola, trasformando il piacere di stare insieme in momenti significativi. L’iniziativa nasce nell’ambito della partnership globale con Scuderia Ferrari HP, che unisce due brand italiani accomunati da tradizione, cura del dettaglio, innovazione e costante ricerca dell’eccellenza. Due brand capaci di unire le persone attraverso la passione: da un lato quella per il gusto, la convivialità e dall’altro quella per la performance e la velocità.