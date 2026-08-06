Sport: 30 anni dei Plazma Youth Sports Games, cerimonia al Teatro Spalato e partita esibizione All-Star

I Plazma Youth Sports Games rappresentano il più grande evento sportivo amatoriale europeo dedicato a bambini e ragazzi. In trent'anni di attività hanno coinvolto oltre 3.869.000 giovani, raggiungendo nell'estate 2026 il traguardo della 30ª edizione. Le celebrazioni principali si terranno a Spalato in occasione delle Finali Internazionali, in programma dal 17 al 22 agosto 2026. Gli appuntamenti centrali, previsti per venerdì 21 agosto, saranno la cerimonia ufficiale al Teatro Nazionale Croato di Spalato e la tradizionale partita esibizione All-Star in programma a Prokurative (Piazza della Repubblica). La cerimonia ufficiale per celebrare la trentesima stagione dei Plazma Youth Sports Games si svolgerà presso il Teatro Nazionale Croato di Spalato. Nel corso della cerimonia saranno ufficialmente nominati nuovi Ambasciatori dei Giochi Goran Ivanisevic, leggendario tennista e allenatore croato, Ana Ivanovic, ex campionessa di tennis di fama mondiale, e Magnus Brunner, Commissario europeo per gli Affari Interni e la Migrazione. L'evento renderà inoltre omaggio a tutte le persone che, con il loro impegno e il loro sostegno nel corso degli anni, hanno contribuito a trasformare quella che era una semplice idea in un progetto capace di raggiungere milioni di bambini. Oltre a promuovere lo sport, l'amicizia e il fair play, la missione dei Giochi è incoraggiare i più giovani a trascorrere meno tempo davanti agli schermi e ad adottare stili di vita sani destinati a durare nel tempo.

"Trent'anni fa avevamo un'unica idea: offrire a ogni bambino l'opportunità di praticare sport. Oggi milioni di bambini, migliaia di città e cinque Paesi sostengono quella stessa idea e i Giochi vengono organizzati completamente gratuitamente. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i nostri partner, gli sponsor, le istituzioni, le città ospitanti e tutte le persone che hanno creduto in questa visione negli ultimi tre decenni. Ringraziamo tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso, in particolare i bambini, che continuano a ispirarci a fare sempre meglio. Siamo convinti di essere sulla strada giusta perché ogni bambino merita l'opportunità di giocare e le Finali Internazionali di quest'anno, le più grandi di sempre, ne sono la dimostrazione», ha dichiarato Zdravko Marić, presidente dei Plazma Youth Sports Games. I Giochi si sono estesi dalla Croazia alla Bosnia-Erzegovina sedici anni fa, per poi coinvolgere Serbia, Slovenia e, da quest'anno, anche la Macedonia del Nord, continuando a unire i bambini dell'intera regione attraverso lo sport.

Nella suggestiva cornice di Prokurative (Piazza della Repubblica), nel cuore di Spalato, una squadra All-Star affronterà una selezione di giovani partecipanti ai Plazma Youth Sports Games. La formazione All-Star sarà composta da rappresentanti della Uefa, Ambasciatori e amici dei Giochi, insieme a celebri leggende del calcio internazionale, nomi riconosciuti in tutto il mondo. Questa tradizione è nata nel 2021, è tornata nel 2023 e da allora è diventata uno degli appuntamenti più attesi delle Finali Internazionali. Ogni edizione vede la partecipazione di un parterre esclusivo di grandi protagonisti del calcio. Nell'ultima edizione sono scesi in campo, tra gli altri, Aleksander Ceferin, Luís Figo, Nasser Al-Khelaifi, Predrag Mijatovic, Darijo Srna, Nemanja Vidić, Esteban Cambiasso, Christian Karembeu e Mario Stanic. Le partite si disputano sempre in un'atmosfera straordinaria e con autentico spirito competitivo. La squadra dei Plazma Youth Sports Games affronta ogni volta la sfida con determinazione, spirito di squadra e qualità tecniche, misurandosi con alcuni dei più grandi nomi del calcio mondiale.

L'All-Star Day, sul lungomare Riva di Spalato, si aprirà con una simultanea di scacchi, nella quale i migliori giovani scacchisti provenienti dai cinque Paesi membri dei Giochi sfideranno il celebre Grande Maestro inglese Nigel Short.Il programma proseguirà con le Finali Internazionali della Sprite 3x3 Cup, nelle categorie maschile e femminile, che vedranno affrontarsi le migliori squadre giovanili di basket dei Paesi partecipanti. Alle 21.00 si terrà sulla Riva la Cerimonia ufficiale di chiusura delle Finali Internazionali. Lo spegnimento simbolico della fiamma dei Giochi sancirà la conclusione di un'altra stagione indimenticabile. Il pubblico potrà assistere a spettacoli musicali e performance artistiche, oltre a uno spettacolare drone show che illuminerà il cielo di Spalato. La serata si concluderà con un concerto del gruppo Crvena Jabuka, offerto alla Città di Spalato e a tutti i partecipanti alle Finali Internazionali.

Accanto alla partita esibizione All-Star in programma a Prokurative (Piazza della Repubblica), i visitatori potranno partecipare al quiz interattivo "Diventa Green SIM Ambassador", condotto dal noto quizmaster ed enigmista croato Dean Kotiga. L'iniziativa rientra nel progetto "Zero Waste - Be Part of the Game - Save Our Planet", che i Plazma Youth Sports Games portano avanti per il quinto anno consecutivo in collaborazione con The Coca-Cola Company e con il programma globale "World Without Waste". Le celebrazioni vedranno inoltre la partecipazione degli Ambasciatori dei Giochi, di campioni di fama internazionale e di numerosi ospiti illustri, tra cui Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, Zlatan Ibrahimovic, Goran Ivaniševic, Luís Figo, Alastair Campbell, Nasser Al-Khelaifi, Oleksandr Usyk, Ana Ivanovic, Zeljko Obradović, Slaven Bilic, Ettore Messina, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Aleksandar Kolarov, Sime Vrsaljko, Goran Dragic, Darijo Srna, Nemanja Matic, Dino Rada, Nikola Karabatic, Marcel Desailly, Aitor Karanka, Mario Stanic, Christian Karembeu, Ivana Spanovic, Fernando Hierro, Radoslav Nesterovic, Aljosa Asanovic e molti altri. Le Finali Internazionali dei Plazma Youth Sports Games, in programma a Spalato, riuniranno 1.224 partecipanti provenienti da sei Paesi: i migliori giovani atleti dei cinque Paesi membri dei Giochi – Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Slovenia e Macedonia del Nord.

Una delle principali novità di questa edizione sarà la partecipazione di 204 bambini provenienti dall'Ucraina, Paese ospite dei Giochi. La loro presenza sarà accompagnata da quella del campione mondiale dei pesi massimi di pugilato Oleksandr Usyk. I partecipanti si contenderanno il titolo di Campioni Internazionali dei Plazma Youth Sports Games nelle competizioni di Coca-Cola Cup, calcio a 5 Under 12, basket, pallamano, pallavolo, beach volley, tennis, tennistavolo, scacchi, dodgeball e atletica leggera. Nel corso dei cinque giorni di gare, i giovani avranno l'opportunità di incontrare i propri idoli sportivi, stringere nuove amicizie con coetanei provenienti da tutta la regione e vivere l'atmosfera unica di Spalato. Per molti di loro sarà il primo viaggio senza i genitori, la prima medaglia conquistata e l'inizio di amicizie destinate a durare ben oltre un'estate.

Giunti alla trentesima stagione, i Plazma Youth Sports Games continuano a perseguire la loro missione: offrire a ogni bambino la possibilità di praticare sport, promuovere stili di vita sani e diffondere i valori del lavoro di squadra, della tolleranza e dell'inclusione. La partecipazione a tutte le competizioni e alle attività collaterali è completamente gratuita ed è aperta a bambini e ragazzi di età compresa tra 7 e 18 anni, indipendentemente dal fatto che pratichino sport a livello agonistico o che desiderino semplicemente vivere per la prima volta un'esperienza sportiva. Sebbene le competizioni siano di carattere amatoriale, i Giochi sono organizzati secondo i più elevati standard professionali, offrendo a ogni partecipante l'esperienza di sentirsi un vero atleta.

L'evento sportivo di punta delle Finali Internazionali sarà la Finale della Coca-Cola Cup, il più grande torneo europeo amatoriale di calcio a 5. Solo nell'edizione di quest'anno la competizione ha coinvolto 172.748 partecipanti in 703 tornei, con finali internazionali riservate sia alle squadre maschili sia a quelle femminili. Negli ultimi anni il calcio femminile ha assunto un ruolo sempre più importante all'interno del programma dei Plazma Youth Sports Games. Una tappa fondamentale è stata raggiunta nel 2020, quando i Giochi hanno avviato una collaborazione con la UEFA e la UEFA Foundation for Children, guidate dal presidente Uefa e Ambasciatore dei Giochi Aleksander Ceferin. Quest'anno 17.445 ragazze hanno preso parte alla Coca-Cola Cup.

"È straordinario vedere come questo evento si prenda cura dei bambini e promuova i valori giusti. Quando li vedi così felici, senza odio ma soltanto amicizia, e osservi quanto si divertano praticando il calcio e tanti altri sport, capisci quanto siano importanti iniziative come questa. Nel mondo di oggi non esistono abbastanza esempi positivi come questo", ha dichiarato Aleksander Ceferin.