Sport, al via 'Sport in Regione': tour per lo sviluppo di quello locale

Presentare gli strumenti di accesso ai finanziamenti gestiti dal Ministro per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da Sport e Salute, dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e dal Gestore Servizi Energetici. È questo l’obiettivo di Sport in Regione, un’iniziativa che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha lanciato oggi a Venezia, nella seconda giornata di appuntamenti del quarto Festival L’Italia delle Regioni. Sport in Regione, che farà la sua prima tappa in Regione Basilicata il prossimo 19 giugno, approfondirà con gli enti locali e gli stakeholder del territorio tutte le opportunità in tema di bandi, avvisi, strumenti e piani strategici per favorire le attività e le infrastrutture sportive, i prodotti e gli strumenti di accesso al credito.

A introdurre l’evento di lancio, il Coordinatore della Commissione Sport Vito Bardi: “Sport in Regione nasce con la volontà di portare concretamente nei territori gli strumenti finanziari per sviluppare la pratica sportiva, perché lo sport, come ci ricorda l'articolo 33 della Costituzione, è un diritto di tutti. Ma sappiamo bene che i diritti, per essere esercitati, hanno bisogno di opportunità concrete. Sono certo che, partendo dalla Basilicata, Sport in Regione sarà un successo in tutta Italia, perché unisce istituzioni, competenze e, soprattutto, la passione per lo sport che anima le nostre comunità.”

A Venezia, in rappresentanza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è giunto per l’occasione il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi, in quale ha evidenziato “l’importanza della proficua collaborazione avviata in questi mesi tra lo Stato e le Regioni italiane, che consentirà di rendere sempre più efficaci le iniziative promosse a sostegno delle comunità per favorire la diffusione della pratica sportiva in tutte le sue forme, anche attraverso la riqualificazione di impianti obsoleti e, dunque, una vera e propria rigenerazione urbana. Siamo impegnati - ha aggiunto - nel raccogliere idee e proposte finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dei territori, partendo proprio dalle periferie e dalle aree più svantaggiate del nostro Paese”.

Presente all’evento anche il Presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma: “Vivremo gli appuntamenti di Sport in Regione come occasioni per presentare alle realtà locali le tante opportunità, i bandi e i progetti che siamo chiamati a sviluppare sul territorio. Affinché le risorse pubbliche stanziate dal Governo e dalle altre istituzioni si trasformino in azioni concrete capaci di incidere realmente nella quotidianità dei cittadini, è necessario il pieno coinvolgimento del territorio. È per questo che crediamo molto nel gioco di squadra e nella collaborazione istituzionale. Inoltre, gli incontri saranno per noi anche momenti di ascolto delle diverse esigenze, da cui trarre spunto per adeguare le varie proposte e lavorare insieme per lo sviluppo della sport in Italia”.

L’Amministratrice delegata dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale Antonella Baldino, ha dichiarato: "Lo sport è un motore di trasformazione, sociale e territoriale. Investire nelle infrastrutture sportive significa rafforzare le comunità e colmare i divari. Le Regioni sono snodi strategici di questa transizione, capaci di creare connessioni, attivare risorse, costruire visioni. L’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale crede nella forza delle alleanze territoriali: una finanza integrata, per progetti ad alto impatto e a misura di futuro."

A Venezia, in occasione del lancio di Sport in Regione, è intervenuto anche Vinicio Mosè Vigilante, Amministratore delegato del Gestore dei Servizi Energetici: “Le Regioni e gli Enti locali affrontano importanti sfide per gestire al meglio i territori e migliorare la vivibilità dei luoghi, con limitate risorse a disposizione. Il GSE sostiene le PA e gli operatori del settore sportivo nell’utilizzo dei meccanismi di incentivazione messi a disposizione dal Governo e dal Parlamento. Gli strumenti e le risorse ci sono, devono essere sfruttate per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica. La collaborazione con Sport e Salute e con il Credito Sportivo va proprio in questa direzione e prevede l’impegno per la necessaria formazione per chi si occupa di queste tematiche nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, incontri sul territorio con focus sulla riqualificazione energetica del comparto e supporto alla messa a terra del Bando Sport e Periferie 2025. Questa partnership è un modello replicabile e il Festival delle Regioni ne può essere l’acceleratore”.

A concludere l’evento di lancio il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga: “Il Tavolo nasce dall’esigenza di rafforzare la leale collaborazione istituzionale condividendo finalità e strumenti fra i principali attori istituzionali per lo sport. L’iniziativa Sport in Regione ha l’obiettivo di offrire ai territori un’informazione efficace, diretta e qualificata circa le opportunità e gli strumenti a disposizione per il mondo dello sport e, per questo, saranno programmati eventi in ciascuna Regione.”