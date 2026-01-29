circle x black
Sport, Quintieri (ICSC): "Investimenti generano benefici sociali"

29 gennaio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
"Le principali variabili che emergono dal rapporto evidenziano una crescita. Cresce il PIL, crescono gli occupati e gli investimenti. Più gente fa sport e viene indicato come gli investimenti nelle infrastrutture sportive generano benefici sociali. I numeri sono incoraggianti ma c'è ancora molto da fare, le infrastrutture e gli impianti vanno ammodernati. Metteremo a disposizione oltre al rapporto sport delle schede regionali con tutte le informazioni rilevanti, strumento utile per chi deve decidere come intervenire." Ha dichiarato Beniamino Quintieri, Presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, a margine della presentazione del Rapporto Sport 2025 organizzato dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Sport e Salute al Foro Italico a Roma.

