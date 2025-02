Sport, sindaco Sala: "Olimpiadi significano anche cultura e società"

“Questo evento aiuta, in quanto questo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi deve far capire che non è solo un'occasione sportiva, ma è anche un'occasione culturale e sociale per Milano. Non so quanti milanesi andranno effettivamente a vedere le gare delle Olimpiadi, ma saranno tutti coinvolti in questa atmosfera, quindi prepariamola bene”. Sono le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipando, questa mattina nel capoluogo lombardo, alla presentazione in anteprima della mostra “Una vita per lo Sport. Volti e conquiste delle 100esperte” ideata, curata e prodotta da Fondazione Bracco con il patrocinio del Comune di Milano e Fondazione Milano Cortina 2026.

Un’esposizione che si colloca nell’ambito del progetto ‘100 donne contro gli stereotipi’ (“#100esperte”), ideato dall’Osservatorio di Pavia e dall'associazione Gi.U.Li.A. Giornaliste, con lo sviluppo di Fondazione Bracco e con il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea per valorizzare l’expertise femminile. La mostra sarà allestita dal 25 febbraio al 25 marzo all’aperto, in Corso Vittorio Emanuele a Milano e cade a pochi mesi dalle Olimpiadi di Parigi, dove le atlete italiane hanno conquistato 7 medaglie d’oro sulle 12 vinte dall’Italia.

L’iniziativa rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 che mira a coinvolgere la comunità in un progetto che ruota attorno ad artisti, operatori, enti e organizzazioni, in un calendario di appuntamenti artistici e culturali che animerà l’Italia nella strada verso i Giochi del 2026.