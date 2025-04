SS Lazio, Floridi verso la Comunicazione

Il presidente della Lazio Claudio Lotito sta per sciogliere le riserve e scegliere il nuovo capo della Comunicazione del club biancoceleste. Ormai mancano solo alcuni dettagli per la nomina di Emanuele Floridi. Dopo l’addio di Roberto Rao a Formello sono stati sondati diversi nomi: da Stefano Di Traglia all’ex Rai Carlo Paris, ma anche Alessandro Barbano e non solo, ma Lotito sembra aver optato per quello che è già considerato come una sorta di consigliere del patron laziale, soprattutto per temi legati ai diritti tv di cui è grande esperto, e di politica sportiva. Floridi ha una consolidata conoscenza, non solo da comunicatore, del sistema calcio e dei suoi meccanismi, sia in Lega che in Figc.

Ha maturato un’esperienza ventennale nel settore delle istituzioni e della politica, della comunicazione e dei media, dello sport e della finanza, delle telecomunicazioni, in Italia e all’estero, diventando un esperto in Public Affairs & Crisis Management e uno Strategic & Risk Advisor” e andrebbe ad occupare il ruolo rimasto vacante dopo l'addio di Roberto Rao ma con possibilità di manovra ampia, avendo già lavorato in prima linea, al fianco del patron del club biancoceleste.