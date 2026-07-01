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Mondiali, oggi Stati Uniti-Bosnia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Nazionale americana a caccia degli ottavi di finale

Weston McKennie - Ipa/Fotogramma
Weston McKennie - Ipa/Fotogramma
01 luglio 2026 | 17.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti tornano in campo ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, mercoledì 1 luglio, e domani, giovedì 2, la Nazionale americana sfida la Bosnia - in diretta tv e streaming - nei sedicesimi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La vincente della sfida affronterà agli ottavi una tra Belgio e Senegal.

Stati Uniti-Bosnia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Stati Uniti e Bosnia è in programma giovedì 2 luglio alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Stati Uniti (4-3-3): Freese; Dest, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic. Ct. Pochettino.

Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Memic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct. Barbarez

Stati Uniti-Bosnia, dove vederla in tv

Stati Uniti-Bosnia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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