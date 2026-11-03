Il pilota della Mercedes ha un passato da attore, con un cameo nel film 'Veloci come il vento'
Stefano Accorsi esalta Andera Kimi Antonelli. Dopo il terzo posto del Gran Premio del Messico che è valso il primo storico titolo mondiale al giovane pilota della Mercedes, l'attore ha pubblicato un post sui propri profili social dedicato proprio ad Antonelli: "Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia!", ha scritto Accorsi su Instagram, "forza campione! Continua a divertirti come fai. E un grande abbraccio ai tuoi!".
A corredo del messaggio, Accorsi ha pubblicato alcune foto che ritraggono Antonelli nel film 'Veloce come il vento', in cui Accorsi era protagonisti e Kimi una delle comparse. Girato a Imola nel 2016 con la regia di Matteo Rovere, Accorsi interpretava Loris, un ex pilota ormai in disgrazia.
Antonelli, che all'epoca aveva 9 anni, appare quando Accorsi va a prendere il fratello minore a scuola e incontra i compagni del bambino, tra cui proprio il pilota della Mercedes.