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Antonelli comparsa nel film di Accorsi, l'attore: "Ti ho visto nascere"

Il pilota della Mercedes ha un passato da attore, con un cameo nel film 'Veloci come il vento'

Andrea Kimi Antonelli e Stefano Accorsi - Instagram
Andrea Kimi Antonelli e Stefano Accorsi - Instagram
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03 novembre 2026 | 19.34
Simone Cesarei
LETTURA: 3 minuti

Stefano Accorsi esalta Andera Kimi Antonelli. Dopo il terzo posto del Gran Premio del Messico che è valso il primo storico titolo mondiale al giovane pilota della Mercedes, l'attore ha pubblicato un post sui propri profili social dedicato proprio ad Antonelli: "Si può dire che ti ho visto nascere Kimi, vacca boia!", ha scritto Accorsi su Instagram, "forza campione! Continua a divertirti come fai. E un grande abbraccio ai tuoi!".

A corredo del messaggio, Accorsi ha pubblicato alcune foto che ritraggono Antonelli nel film 'Veloce come il vento', in cui Accorsi era protagonisti e Kimi una delle comparse. Girato a Imola nel 2016 con la regia di Matteo Rovere, Accorsi interpretava Loris, un ex pilota ormai in disgrazia.

Antonelli, che all'epoca aveva 9 anni, appare quando Accorsi va a prendere il fratello minore a scuola e incontra i compagni del bambino, tra cui proprio il pilota della Mercedes.

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