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Supercoppa Europea, Il Psg non si ferma e punta al bis: parigini favoriti con l’Aston Villa a 1,75 su Sisal.it

Riparte lo spettacolo del calcio europeo con il primo trofeo della stagione

Pallone in porta - (Foto Fotogramma)
Pallone in porta - (Foto Fotogramma)
11 agosto 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Riparte lo spettacolo del calcio europeo con il primo trofeo della stagione, la Supercoppa europea, in cui si contenderanno alla Red Bull Arena di Salisburgo il PSG, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, trionfatore in Europa League. I parigini cercano il bis dopo la vittoria nel 2025 ai rigori sul Tottenham, dall’altra parte Unai Emery vuole sfatare un tabù: l’allenatore degli inglesi ha perso tutte e tre le finali di Supercoppa disputate, due volte alla guida del Siviglia (sconfitto da Real Madrid e Barcellona rispettivamente nel 2014 e nel 2015) e con il Villareal, battuto dal Chelsea.

Secondo gli esperti Sisal, la squadra di Luis Enrique è nettamente favorita, con il successo nei 90 minuti a 1,75, si sale a 4,50 per la vittoria inglese, il pareggio è a 3,75. Il vantaggio parigino si riflette anche nelle quote su chi alzerà la Coppa, ipotesi a 1,40 per il Psg contro il 3,00 dell’Aston Villa.

Si preannuncia una gara ricca di gol, come accaduto nei quarti di finale della scorsa Champions League, con la doppia sfida terminata con 9 gol complessivi: anche in questo caso, è probabile che entrambe vadano a segno con il Gol a 1,72 e l’Over 2,50 a 1,80. Con tanti reduci dal Mondiale non ancora in piena forma, Luis Enrique affida l’attacco a chi il Mondiale non lo ha giocato: Khvicha Kvaratskhelia, nominato miglior giocatore della scorsa Champions League con 10 gol e 6 assist in 16 partite, la sua rete è a 2,75. Occhio a Nuno Mendes, il difensore ha contribuito a tre gol nella partita dei quarti di finale di Champions proprio contro i Villains, a 3,25 l’ipotesi di una sua rete o assist. Emery punta su Ollie Watkins, marcatore a 3,75 con l’alternativa Tammy Abraham a 4,00. Tra i nuovi acquisti degli inglesi, spicca Alejandro Garnacho, il cui assist nel match è a 6,00.

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Supercoppa Europea PSG Aston Villa Red Bull Arena Champions League Europa League
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