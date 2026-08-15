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Juventus, si riapre la pista Suzuki? Salta trattativa con il Psg

I bianconeri alla finestra

15 agosto 2026 | 18.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si riapre la pista Zion Suzuki per la Juventus? Secondo le ultime news di calciomercato di oggi, sabato 15 agosto, è saltato il trasferimento del portiere giapponese al Paris Saint-Germain, che aveva raggiunto un accordo con il Parma per circa 35 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano infatti, il club francese aveva mandato un jet privato per portare Suzuki a Parigi per le visite mediche ma non è arrivato l'accordo sulle commissioni con gli agenti del giocatore, motivo per cui la trattativa è saltata.

Su Suzuki ora è forte l'Aston Villa, pronto a offrire 30 milioni ai ducali per il cartellino del giocatore. La Juventus osserva alla finestra, mentre un eventuale arrivo del giapponese a Birmingham potrebbe liberare Emiliano Martinez, primo obiettivo bianconero per la porta.

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